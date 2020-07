Spanische Polizei entdeckt in Fischladen antike Amphoren

Spektakulärer Fund inmitten von Tiefkühlfisch: Bei einer Routinekontrolle in einem unscheinbaren Geschäft für Fische und Meeresfrüchte haben Beamte einer spanischen Umweltschutzeinheit in der Küstengemeinde Santa Pola durch Zufall 13 historisch wertvolle Gefäße aus dem antiken Rom entdeckt. Die Amphoren seien sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.