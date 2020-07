Zweite Geiselnahme in der Ukraine innerhalb weniger Tage

Bei einer zweiten Geiselnahme in der Ukraine innerhalb weniger Tage hat der Täter den als Geisel genommenen Chef der Kriminalpolizei freigelassen. Der 32-jährige Verdächtige sei jedoch in einen Wald geflüchtet, teilte die Polizei des Gebietes Poltawa am Donnerstag mit.

Der Mann nahm in der Früh den lokalen Chef der Kriminalpolizei als Geisel, nachdem er bei einer Kontrolle dessen Kollegen mit einer Handgranate bedroht hatte. Daraufhin habe der Geiselnehmer ein gefordertes Fluchtauto bekommen und sei mit dem Polizeichef auf Nebenstraßen Richtung Kiew geflüchtet. Poltawa liegt rund 300 Kilometer östlich von der Hauptstadt entfernt.

Der 1988 Geborene soll mehrfach wegen Diebstahls, Betrugs und Drogenbesitzes vorbestraft sein. Er soll versucht haben, ein Auto zu stehlen. Dabei wurde er von der Polizei gestoppt.

Erst am Dienstag hatte ein schwer bewaffneter Mann die Ukraine in Atem gehalten, als er 13 Menschen stundenlang in einem Bus als Geiseln in der Großstadt Luzk in der Westukraine festhielt. Erst als Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich in dem Fall intervenierte, gab der Mann auf. Es gab keine Verletzten.

In Luzk ordnete der Haftrichter am Donnerstag an, dass der Mann mindestens 60 Tage lang in Untersuchungshaft bleiben müsse. Ihm werden neben der Geiselnahme selbst, der Angriff auf einen Polizisten und illegaler Waffen- und Sprengstoffbesitz vorgeworfen. Der Geheimdienst ermittelt zudem wegen Terrorismus. Bei einer Verurteilung drohen dem 44-Jährigen bis zu 15 Jahren Gefängnis.