EU-Parlament lehnt Gipfel-Einigung für nächstes EU-Budget ab

Das EU-Parlament hat Widerstand gegen die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs für das nächste mehrjährige Gemeinschaftsbudget angekündigt. Die Abgeordneten lehnten in einer am Donnerstag in Brüssel mit breiter Mehrheit von 465 Ja-Stimmen (gegen 150 Nein-Stimmen und 67 Enthaltungen) verabschiedeten Entschließung den beim EU-Gipfel erzielten Kompromiss „in seiner derzeitigen Fassung“ ab.

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn teilt die Kritik. „Da ist sicher noch Einiges, was hoffentlich in den Verhandlungen noch nachgeschärft werden kann“, sagte Hahn beim Sonderplenum. Der EU-Kommissar bezog sich dabei insbesondere auf jene Bereiche, die von dem 750-Milliarden-Aufbaufonds zur Bewältigung der Coronakrise nicht kompensiert werden, wie zum Beispiel der Außenpolitik. Im EU-Parlament sei oftmals besprochen worden, wie wichtig es wäre, in der Nachbarschaft und in Afrika aktiv zu werden. Dies sei „immer noch gültig, aus Gründen der Migrationsbekämpfung“, aber auch um während der Coronakrise in anderen Teilen der Welt Impfstoffe und Medikamente gegen das Virus bereitstellen zu können, sobald diese verfügbar seien. Dies sei nur mit einem entsprechenden Budget möglich.