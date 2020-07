Tschetschenien-Chef Kadyrow von Putin geehrt

Der 43 Jahre alte Kadyrow regiert seit mehr als zehn Jahren die islamisch geprägte Nordkaukasus-Region Tschetschenien mit harter Hand. Kritiker werfen ihm eine brutale Herrschaft mit Clan-Strukturen und korrupten Beamten vor. Zudem soll Kadyrow mit Morden an politischen Gegnern auch in der Europäischen Union in Verbindung stehen. Anfang dieser Woche verhängten die USA wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen Sanktionen gegen Kadyrow und einige seiner Familienmitglieder.