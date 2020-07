Demokraten rüsten sich für Wahl-Ärger mit Trump

Die Partei stellte deswegen in 19 Schlüsselstaaten Wählerschutzdirektoren ein, die weitreichendere Aufgaben erhalten als bei vorherigen Wahlen. Zudem wurde eine Rekordzahl von Klagen eingereicht, um die Stimmabgabe am 3. November zu erleichtern. Am Wahltag selbst sollen Tausende Wahlbeobachter und Anwälte im ganzen Land mobilisiert werden. Die Vorsitzende der Demokraten in Michigan, Lavora Barnes, erwartet nach eigenen Angaben eine Zunahme von Berichten über bewaffnete Trump-Anhänger, die sich in der Nähe von Wahlbüros aufhalten. „So etwas soll eindeutig einschüchtern“, sagte sie.