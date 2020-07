25 Jahre für Journalistenmörder in Slowakei gefordert

Im slowakischen Journalistenmord-Prozess hat der Staatsanwalt jeweils 25 Jahre Gefängnis für alle drei Angeklagten verlangt. Ihre Schuld am Tod des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova sei „zweifelsfrei erwiesen“, sagte der Ankläger am Donnerstag in seinem abschließenden Plädoyer. Die beiden 27-Jährigen wurden am 21. Februar 2018 in ihrem Haus erschossen.