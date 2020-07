Asylwerber in Lehre - ÖVP ist nicht verhandlungsbereit

Es sei immer klar gewesen, dass Menschen mit einem negativen Asylbescheid das Land verlassen müssen. „Alles andere wäre nicht gerecht“ und hätte zudem negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Wegen der Corona-Pandemie gebe es ohnehin Rekordarbeitslosigkeit. Also müsse man jetzt alles daran setzen, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen, die wegen der Pandemie den Job verloren haben, so Raab in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA.