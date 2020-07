Neue Aktionen gegen die Regierung in Sofia

In Bulgarien sind die Antiregierungsproteste am Donnerstagabend fortgesetzt worden, obwohl Ministerpräsident Boiko Borissow eine Umbildung seines bürgerlich-nationalistischen Koalitionskabinetts angekündigte. Staatschef Rumen Radew schloss sich am 15. Protesttag in Folge vorübergehend den Demonstranten in Sofia an.