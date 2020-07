Slowakischer Regierungschef übersteht Misstrauensvotum

Nach den Enthüllungen der Zeitung „Dennik N“ hatte der Politiker selbst Fehler eingeräumt. Als Unternehmer habe er nicht genug Zeit für das Studium des Finanzmanagements an der Comenius-Universität in Bratislava gehabt. An die Einzelheiten seiner Abschlussarbeit könne er sich nicht erinnern. „Wenn dem so ist, dann habe ich etwas gestohlen, was mir nicht gehört, bin also de facto in dieser Sache ein Verbrecher“, schrieb der 47-Jährige bei Facebook.