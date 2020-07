Oberndorf i. T. – Kleine Biker, Rad-Anfänger, aber auch Radprofis kommen in Zukunft in Oberndorf voll auf ihre Kosten: Der Tauwiesenlift führt hinauf auf den Berg zum neuen Jump Park und zur Skill Area. Das hört sich laut „SkiStar St. Johann“ an wie das Setup für einen vielversprechenden Skitag. Am Start stehen aber keine Skifahrer, sondern Biker. Ab dem 7. August ist das nämlich alles in den neuen ObernDorf Trails (OD Trails) erlebbar.