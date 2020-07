Ötztalstraße: Gurgl ist bald wieder zweispurig erreichbar

Sölden, Innsbruck – Vom 28. Mai bis zum 17. Juli war die Straßenverbindung zwischen dem Hauptort Sölden und dem Tourismusort Gurgl unterbrochen. Der Grund: Die Leckgalerie zwischen Zwieselstein und Untergurgl war von einem Hangrutsch bedroht und einsturzgefährdet. Damit war Gurgl von der Hauptverkehrsader abgeschnitten und wurde teils über eine Korridorlösung von Moos in Passeier bzw. über eine Luftbrücke mit Helikopterflügen versorgt.

„Zunächst war noch der 20. Juli im Gespräch für eine Straßenfreigabe, dann konnte man auf den 17. Juli um 17 Uhr vorziehen“, erinnert BM Ernst Schöpf: „Seitdem war die Galerie mit einer Ampelregelung einspurig passierbar. Demnächst wird die Straße sogar rund um die Uhr zweispurig zu befahren sein!“ Die sichere und gute Erreichbarkeit des Tourismusorts von beiden Seiten des Timmelsjochs sorgen für Aufbruchsstimmung in Gurgl. „Meinem Amtskollegen in Moos, Gothard Gufler, muss ich besonders für seine rasche und unkomplizierte Hilfe danken“, lobt Schöpf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. So konnte z. B. zwischenzeitlich auch die Tonnagebeschränkung von acht auf 28 Tonnen bis 15. Juni angehoben werden.