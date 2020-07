Elias Praxmarer: Wie Musik zum Leben erweckt werden kann

Das Haus seiner Großmutter, das er bewohnt, steht in Mils, benachbart mit der Familie des Organisten und Pianisten Michael Schöch, der Elias’ Begabung erkannte, ebenso wie die talentefördernde Familie Crepaz von der Haller Galerie St. Barbara. „Ohne die beiden“, weiß der junge Musiker, „wäre ich nicht da, wo ich heute bin.“ Es gab Ermunterungen und frühe Auftrittsmöglichkeiten. Reinhard Jaud legte ihm den Pfad zu den ECHO-Orgelstädten. Praxmarer studierte am Tiroler Landeskonservatorium und Mozarteum Innsbruck Instrumentalpädagogik, Orgel, Klavier, Komposition und Musiktheorie, alles mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert. Es gab erste Auszeichnungen, Meisterkurse führten zu prominenten Lehrern.

Der Radius der Konzert­reisen erweiterte sich im In- und Ausland, Praxmarer ist an bedeutenden historischen Orgeln zu finden, bei Festivals, in Konzertsälen an Klavier und Orgel, als Solist, mit Kammermusikpartnern und Orchestern wie der Camerata Franconia und der Bayerischen Philharmonie. Er widerlegt die gängige Auffassung, dass man nicht gleich gut an Klavier und Orgel sein kann, arbeitete hart daran und weiß nun, dass man voneinander profitiert: „Ich konnte mich nicht entscheiden, wollte beides.“ Seine „Hometrainer“ Klavier und Hausorgel erlauben es ihm, zu Hause zu arbeiten, das Üben macht Freude, weil es bedeutet, sich mit Musik auseinanderzusetzen, zu ergründen und zu erfahren, „wie kann ich Musik zum Leben erwecken“. Das ist seine Leidenschaft, „das ist es, wofür ich brenne“.