MLB-Profis starteten mit Gesten gegen Rassismus in Saison

In den ersten Partien der um Monate verzögerten US-Profiliga MLB haben auch die Baseball-Teams mit Gesten gegen Rassismus protestiert. Am Donnerstag gingen die Spieler vor dem Beginn jeweils fast geschlossen auf ein Knie. Zahlreiche Spieler hatten einen oder zwei Aufnäher auf dem Ärmel auf denen „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen) und „United For Change“ (Vereint für den Wandel) stand.