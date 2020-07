Wien – Als sich an den Tagen drei und vier des EU-Gipfels ein Abschluss abzeichnete, war Vizekanzler Werner Kogler viel in Kontakt mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der mit den anderen Staats- und Regierungschefs verhandelte. Am Ende waren beide in manch zentraler Frage nicht einer Meinung. Den Bestand der Koalition sieht Kogler dennoch überhaupt nicht in Gefahr, wie er als Gast der Tiroler Tageszeitung in Wien erklärte.