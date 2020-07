Subtile, bildgewaltige Orgel in der Basilika von Stift Stams

Stams – Orgelkonzerte mit Orchester gibt es heutzutage selten. Seit ihrer Uraufführung am Samstag in der Basilika von Stift Stams bereichern zwei weitere große Werke inhaltsvollen und repräsentativen Charakters die Szene. Das Konzert unter dem Titel „Tirol 1809 – und jetzt?“ basierte auf einer Kooperation der Akademie St. Blasius mit dem Ferdinandeum und „stift stams sakral – Festival Orgel Plus“, einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Kleine Korrektur: Die Orgelkonzerte von Franz Baur, Elias Praxmarer und bekanntermaßen Francis Poulenc sind weltlich angelegt.

Wobei Baur sich am introvertiertesten erwies. Er verließ das Konzertmotto, eingeholt von der coronabedingten Krise, die auch eine Programm­änderung erzwang. „Aber das Komponieren ließ sich nicht aufhalten“, sagt er in seiner Programmnotiz, und dass die Kunst den Menschen zum Menschen mache. Sein Konzert in fünf Sätzen ist von spätromantisch intensiver Farbigkeit, mit langen Pausen, langen Tönen und häufig abgesetzten Akkorden, die nicht nur in meditativem Umfeld Raum für Gedanken schaffen und lebhafte Überwindungsgebärden in einen finalen Choral führen. Michael Schöch tauchte mit großer Sensibilität diesen Empfindungsfächer mittels der Schönheit der Chororgel in ein mildes Licht.