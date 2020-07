Motorradlenker beging 42 Verkehrsdelikte in acht Minuten

Ein 29-jähriger Motorradlenker hat am Donnerstagabend in Wien-Favoriten in nur acht Minuten 42 Verkehrsdelikte begangen. Die Polizei wurde auf den Mann aufmerksam, weil er auf der Gudrunstraße nur auf dem Hinterrad über eine Kreuzung fuhr. Der Lenker ignorierte in Folge die Anhalteversuche der Polizisten, flüchtete und machte sich dabei mehrerer Vergehen schuldig.