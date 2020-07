Vomp, Schwaz – Leere Gänge, unbewohnte Zimmer und ein Hausmeister, der das große Anwesen in Schuss hält – im Stift Fiecht hat sich in letzter Zeit nichts getan. Als Ende 2018 von der Gemeinde Vomp die Umwidmung des 1,7 Hektar großen Areals beschlossen wurde und somit der Verkauf der Benediktinerabtei an den Präsidenten der Industriellenvereinigung, Christoph Gerin Swarovski, möglich wurde, gab es vielseitige Pläne. Swarovski wollte ein Bildungszentrum verwirklichen. Doch knapp zwei Jahre später steht das Stift noch immer leer.

Jetzt soll aber, so pfeifen es die Spatzen von den Dächern, etwas im Busch sein. Denn bisher scheiterte der Wunsch einer internationalen Schule – vom Kindergarten bis zur Hochschule – an der österreichischen Gesetzeslage. Immerhin müssen Pflichtschulen, wie Volks- und Hauptschule, öffentlich zugänglich sein und dürfen nicht in privater Hand liegen. Nun soll sich an den Plänen fürs Stift Fiecht aber etwas getan haben. Das Thema Bildung stehe noch immer ganz oben. Mehr ist bisher nicht durchgesickert.