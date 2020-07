Bildungsstandard-Tests dürfen nicht in Noten einfließen

Mit Herbst wird das System der Bildungsstandards neu aufgestellt: Künftig wird bei allen Schülern der 3. und 4. Klasse Volksschule bzw. der 3. und 4. Klasse AHS/Mittelschule überprüft, ob sie in Deutsch, Mathematik und Englisch das geforderte Leistungsniveau erreichen. Die Ergebnisse dürfen laut Begutachtungsentwurf zur Verordnung aber nicht in die Benotung einfließen.

Auch beim Schulwechsel sollen die Ergebnisse der neuen nationalen Leistungsmessungen bzw. Kompetenzerhebungen, die mit dem Schuljahr 2020/21 das bisherige System der Standardüberprüfungen ablösen, keinen Einfluss haben. „Eine Nutzung der Ergebnisse als Aufnahmekriterium an weiterführenden Schulen ist explizit ausgeschlossen“, heißt es in dem Entwurf (Ende der Begutachtungsfrist: 6. August).

Mit den Bildungsstandards wird in Österreich seit 2009 zusätzlich zu den Lehrplänen festgelegt, was ein Schüler in der 4. Schulstufe (Deutsch, Mathe) bzw. 8. Schulstufe (Deutsch, Mathe, Englisch) wissen und können soll. Ob das in der Praxis gelingt, wurde bisher in den 4. bzw. 8. Schulstufen jedes Jahr abwechselnd in anderen Fächern bzw. Schulstufen überprüft. Bisher hat dabei außerdem nur der Schüler selbst erfahren, wie er abgeschnitten hat. Der Lehrer bekam nur das (anonymisierte) Gesamtergebnis seiner Klasse.