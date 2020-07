1.000 Migranten in Hotspot von Lampedusa angekommen

Auf der süditalienischen Insel Lampedusa wächst die Zahl der Boote mit Migranten, die direkt die Insel erreichen. Circa 1.000 zum Großteil tunesische Migranten sind seit Mittwoch auf der Insel eingetroffen. Sie wurden im Hotspot Lampedusas untergebracht. Fünf Boote mit insgesamt circa 100 Migranten an Bord erreichten in der Nacht auf Freitag die Insel, wie die Behörden mitteilten.

Wegen der hohen Zahl an Ankünften kam es zu Problemen bei der Identifizierung der Migranten in der Flüchtlingseinrichtung, in der es eigentlich für nur 95 Personen Plätze gibt. Die Behörden beschlossen, dass 200 tunesische Migranten die Insel in Richtung Sizilien verlassen werden.