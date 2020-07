BP-Wahl - Villacher Bürgermeister schadenersatzpflichtig

Eine Schadenersatzklage der Republik gegen den Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) nach der Aufhebung der Bundespräsidenten-Schichwahl 2016 ist nach einem Zwischenurteil des Oberlandesgerichts (OLG) Graz nun wohl auf dem Weg zum Obersten Gerichtshof (OGH). Am OLG erachtete man die Forderung - anders als am Landesgericht Klagenfurt - als dem Grunde nach als zurecht bestehend.

Im Jahr 2018 war Albel wegen der Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidenten-Stichwahl am Landesgericht Klagenfurt strafrechtlich verurteilt worden, er bekam eine Geldstrafe. Bereits Tage vor dem eigentlichen Wahltag hatte der Villacher Abteilungsleiter des Melde- und Standesamtes die Briefwahlauszählung vorbereitet, am Wahltag und am Montag danach zählte er sie dann mit Hilfe seiner Mitarbeiter aus - ohne, dass ein Mitglied der Bezirkswahlbehörde anwesend war. Bei einer Sitzung am Tag nach der Wahl unterschrieben die Mitglieder der Wahlbehörde allerdings ein Protokoll, wonach sie bei der Auszählung dabei gewesen wären.