Steinbockmarsch und Mayrhofen Ultraks: Für Bergsportler geht’s steil bergauf

Zillertaler Steinbockmarsch und -lauf: Auf 30 Kilometern geht es über Stock und Stein auf 2870 Meter hinauf und das am besten in Rekordzeit: Denn beim 52. Zillertaler Steinbockmarsch geben auch heuer zahlreiche Wanderer und Bergläufer ihr Bestes, um ganz vorne mit dabei zu sein. Anstatt über 1000 Starter werden es am 22. August aber nur 750 sein. Eigentlich wäre die Anmeldung noch bis 5. August gelaufen. „Aber wir sind seit zwei Wochen voll. Das ging sehr schnell“, sagt Stefan Mariacher vom Organisationsteam der FF Ginzling. Ein Sicherheitskonzept und die vielen Maßnahmen für den Bewerb bedeuten für die Feuerwehrler einen Mehraufwand. Beispielsweise gibt es keinen Massenstart wie sonst, sondern einen Startkorridor mit gekennzeichneten Bereichen für die Starter. Auch die Hygiene- und Abstandsregeln werden großgeschrieben. „Wir haben auch weniger Einnahmen, aber das macht uns nichts“, sagt Mariacher. Es geht vom Naturparkhaus in Ginzling durchs Floitental, bis der knackige Aufstieg zur Mörchnerscharte beginnt. Insgesamt müssen 1871 Meter im Aufstieg bewältigt werden. Dann geht es bergab zur Berliner Hütte und weiter ins Ziel zum Gasthaus Breitlahner.