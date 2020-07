VOEB-Präsidentin Jüly auf Osttirol-Visite: „Ressourcen gehören genützt“

Nußdorf-Debant – Es ist nur wenige Tage her, dass um die Mittagszeit eine Brandwolke im Lienzer Talboden zu sehen war und beißender Gestank giftige Dämpfe vermuten ließ. Im Elektroschrott-Lager des Entsorgungsunternehmens Rossbacher in Nußdorf-Debant hatte sich vermutlich ein Lithium-Akku entzündet. Obwohl solche Energiespeicher in Sammelboxen oder bei den Herstellern entsorgt werden müssen, landen in Österreich jährlich 1,4 Millionen Stück davon im Restmüll. Auf diese Zahl machte die neu gewählte Präsidentin des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB), Gabriele Jüly, bei ihrem Antrittsbesuch in Osttirol aufmerksam.