Straka, Wiesberger schaffen Cut bei 3M Open in Minnesota

Die österreichischen Golfprofis Sepp Straka und Bernd Wiesberger haben sich mit guten zweiten Runden für die entscheidende Phase des Turniers der US-PGA-Tour in Blaine (Minnesota/6,3 Mio. Dollar/Par 71) qualifiziert. Straka (am Freitag 67 Schläge) lag mit dem Gesamtscore von 137 vorerst in den Top 20, auch Wiesberger (66 dank Eagle am viertletzten Loch) schaffte mit 139 Schlägen sicher den Cut.