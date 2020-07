1:1 gegen Lustenau: Ronivaldo vermieste Grumser Tivoli-Abschied

Innsbruck – „Dein Einsatz unvergessen – Danke Tommy“, ließen die Verrückten Köpfe per Spruchband auf der leeren „Nord“ ausrichten. Gemeint war Thomas Grumser, der am Freitag beim 1:1 gegen Austria Lustenau zum vorerst letzten Mal im Tivolistadion auf der Trainerbank des FC Wacker saß. Aus dem versprochenen Sieg für den Coach wurde nichts, aber ein Punkt schaute wenigstens heraus. Das Remis verfolgte Daniel Bierofka, der neue Wacker-Trainer, mit Familie auf der Osttribüne, im Westen sahen Ex-Wacker-Goalie Christopher Knett und Dresden-Legionär Matthäus Taferner ein abwechslungsreiches Zweitligaspiel.

Doch dann zeigte der Brasilianer, warum er verpflichtet wurde. In der 65. Minute schlenzte er den Ball überlegt ins rechte Eck. Tormann David Stemmer war chancenlos. Zwei Minuten später beendet Ronivoldo seinen Arbeitstag im Tivoli. Vom Rückstand wachgerüttelt gaben die Hausherren noch einmal Gas und kamen durch Galle (78.) zum mehr als verdienten 1:1. Was von Wacker-Fans vor dem Stadion mit einem Feuerwerk gefeiert wurde.

Nach einem 1:2-Rückstand in Horn in numerischer Unterlegenheit schien der SV Ried am Freitag nach 69 Minuten in Horn im Fernduell mit Austria Klagenfurt schon mausetot. Dann brachte ein Doppelschlag (Tore durch Gschweidl/71. und Nutz/74.) die Innviertler aber zurück auf die Siegerstraße während Austria Klagenfurt in Amstetten in Minute 87 das 1:2 kassierte und leer ausging.