Herzschlagfinale in 2. Liga: Ried wieder Tabellenführer

Die Aufstiegsfrage in der 2. Fußballliga ist auf die letzte Runde vertagt. Austria Klagenfurt ließ am Freitag den ersten „Matchball“ ungenutzt, verschoss bei der 1:2-(0:1)-Niederlage in Amstetten u.a. einen Elfer und musste dem punktegleichen Ried in der Tabelle wieder den Vortritt lassen. Die Oberösterreicher drehten in Horn eine nicht minder dramatische Partie in Unterzahl und siegten 3:2 (1:0).