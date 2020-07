Thriller um Bundesliga-Aufstieg

Das Rätsel um den Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga wird erst im allerletzten Moment gelöst. Nachdem lange Zeit Austria Klagenfurt in der Pole Position war, kann die SV Ried in der letzten Runde am kommenden Freitag wieder selbst über ihr Schicksal bestimmen und hat mit dem FAC zudem den laut Papierform leichteren Gegner zu Gast. Das Spitzenduo ist aber nur durch zwei Tore voneinander getrennt.