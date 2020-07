Unbekannte erschossen mindestens 20 Menschen im West-Sudan

Im Westen des Sudan haben bewaffnete Angreifer mindestens 20 Menschen erschossen, darunter auch Frauen und Kinder. Unbekannte sollen am Freitag das Feuer auf eine Gruppe von Landbesitzern eröffnet haben, die erstmals seit Jahren ihre alten Felder in der vom Krieg erschütterten Region Darfur besuchten, wie ein Stammesführer der Nachrichtenagentur AFP am Samstag sagte.