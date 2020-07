Australian Open planen mit weniger Fans

Die Entscheidungen über die Rahmenbedingungen seien in dieser Woche gefallen, erklärte Tiley. Spieler, die aus anderen Kontinenten einreisen wollen, müssen sich darauf einstellen, sich in Australien zunächst in Quarantäne zu begeben. Profis und ihre Begleitteams machen nach Tileys Angaben insgesamt rund 2.500 Personen aus. Im Herren-Einzel hat der Niederösterreicher Dominic Thiem heuer das Finale erreicht, in dem er dem Serben Novak Djokovic in fünf Sätzen unterlegen ist.

Die Reisebeschränkungen betreffen auch die australischen Spieler, die einen Start bei den US Open planen, die am 31. August in New York beginnen sollen. Ob sie tatsächlich stattfinden, ist noch fraglich. Tiley lobte die Bemühungen der dortigen Organisatoren und will Lehren aus den US Open und den French Open ziehen, sollten beide Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr noch ausgetragen werden.