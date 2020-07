Innsbruck – Für die schwarz-grüne Regierung ist es heuer ein langer Sommer, schließlich sind alle zwei Wochen Regierungssitzungen geplant. Die Corona-Krise hat viele Vorhaben aufgeschoben, zugleich wird am Herbst-Paket geschnürt, um die wirtschaftlichen Corona-Folgen abzufedern. Zuletzt hielt die Landespolitik außerdem der angekündigte Abbau von 1800 Mitarbeitern bei Swarovski auf Trab. Obwohl seit Februar erwartbar, trifft es die Landesregierung mit voller Wucht. Weil der Arbeitsmarkt Corona-bedingt ohnehin schwer unter Druck steht. Mit Ende Juni waren in Tirol 28.130 Personen als arbeitslos vorgemerkt, 57.480 Personen sind in Kurzarbeit.