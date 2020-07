15-Jähriger in Kärnten offenbar an Drogen verstorben

Ein 15-jähriger Slowene ist am Samstag in der Früh in einem Heim im Gemeindegebiet von Maria Wörth in Kärnten trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstorben. Da illegale Suchtmittel in Form von Ecstasy und Cannabis gefunden wurden sowie aufgrund von Zeugenaussagen sei man davon ausgegangen, dass der Jugendliche an einer Suchtmittelintoxikation verstorben sei, gab die Polizei bekannt.