Kultur-Stillstand: Heimische Museen „noch recht intakt“

In den vergangenen Tagen gab es international besorgniserregende Nachrichten aus dem Museumsbereich: So ist laut einer Umfrage jedes dritte US-Museum Corona bedingt von einer dauerhaften Schließung gefährdet, in den Niederlanden fürchten 100 Häuser das Aus. In Österreich ist die Lage (noch) nicht so prekär, wie eine APA-Anfrage beim Museumsbund Österreich zeigt.