Auto rast in Berlin in Menschenmenge

Ein Autofahrer ist Sonntagfrüh in Berlin in eine Menschenmenge gerast und hat mit seinem Wagen mehrere Menschen erfasst. Nach Feuerwehrangaben wurden sieben Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Der Vorfall ereignete sich am Hardenbergplatz in der Nähe des Zoologischen Gartens. Die Polizei sah zunächst keine Anhaltspunkte für ein politisches oder religiöses Motiv des Mannes.