Innsbruck – Die Landesregierung hat es gut gemeint, aber mitunter schlecht getroffen. Mit einem einmaligen Bonus von 500 Euro sollte Pflegern und Funktionspersonal, das mit Covid-Patienten zu tun hatte, für seinen Einsatz in der Corona-Krise gedankt werden. Beim Blick auf den Gehaltszettel stellte sich dann bei vielen heraus, dass sie leer ausgegangen waren. Eine enttäuschte Altenheimmitarbeiterin hatte sich in einem Brief an das Land gewandt und sich beklagt. Viele weitere Beschwerden folgten.