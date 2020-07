Airport Wien weitet Coronatest-Angebot aus

Der Flughafen Wien hat die neuen Einreisebestimmungen begrüßt. „Die neuen, klaren Regeln zur Einreise in Österreich gewährleisten größtmögliche Sicherheit durch eine rasche Virus-Früherkennung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der derzeit bestmöglichen Reisefreiheit“, so Vorstand Günther Ofner am Sonntag. Er kündigte eine Erweiterung der Öffnungszeiten für das Testangebot in Wien-Schwechat an.