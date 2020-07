SPÖ sieht „chaotisches Corona-Management“ von Türkis-Grün

Die SPÖ hat am Sonntag scharfe Kritik am „chaotischen Corona-Management der türkis-grünen Bundesregierung“ geübt. „Der Cluster am Wolfgangsee wird immer größer, von den angekündigten 65.000 Tests in Tourismusgebieten ist weit und breit keine Spur und welche Einreisebestimmungen jetzt gelten, ist für niemanden mehr nachvollziehbar“, so Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung.