Deutscher Urlauber ertrank nach Herzanfall im Wörthersee

Ein untergegangener Schwimmer, nach dem am Wörthersee bei Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land) am Sonntagnachmittag Taucher gesucht hatten, konnte nur noch tot aus dem See geborgen werden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Demnach erlitt der 78-jährige Urlaubsgast aus Deutschland einen Herzanfall.