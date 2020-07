ManUnited und Chelsea für Champions League qualifiziert

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United und Chelsea haben sich am letzten Spieltag der englischen Premier League für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. ManUnited siegte beim direkten Konkurrenten Leicester City mit 2:0 und beendete die Saison auf Tabellenplatz drei. Chelsea sicherte sich mit einem 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers den vierten Platz.

Für Manchester trafen Bruno Fernandes (71. Minute) per Strafstoß und Jesse Lingard (98.). Leicester, das auf den an der Leiste verletzten Christian Fuchs verzichten musste, wurde trotz einer starken Saison nur Fünfter und muss sich mit der Europa League begnügen, weil Chelsea noch vorbeizog. Die Londoner gewannen zu Hause durch Tore von Mason Mount (45.+1) und Olivier Giroud (45.+4) gegen Wolverhampton.

Von diesem Sieg profitierte auch Tottenham Hotspur, das mit einem 1:1 bei Crystal Palace noch an den „Wolves“ vorbeizog. Als Sechster startet die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho in der Europa-League-Qualifikation und könnte dort unter Umständen auf einen Gegner aus Österreich treffen. Eine Chance hat Wolverhampton aber noch: Verliert Arsenal das FA-Cup-Finale gegen Chelsea, dürfte man auch als Siebenter an der Qualifikation teilnehmen.