Filmfestspiele Venedig: Regisseurin Veronika Franz in Jury

Die österreichische Regisseurin und Drehbuchautorin Veronika Franz („Hundstage“, „Ich seh Ich seh“) wird in der Jury der Filmfestspiele von Venedig sitzen, die vom 2. bis 12. September geplant sind. Dies teilten die Organisatoren des Festivals am Sonntag mit. Ebenfalls in der Jury ist der deutsche Regisseur Christian Petzold.