Zehn Millionen Euro für sozialen Wohnbau in Igls

Igls – Wenn der Spruch stimmt, dass endlich gut wird, was lange währt, dann kann beim Bauprojekt Am Bichl 3 eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Seit über zehn Jahren bemüht sich die Agrargemeinschaft Igls gemeinsam mit dem Stadtteilausschuss nach Am Bichl 1 und 2 um ein drittes Wohnprojekt mit leistbaren Eigentumswohnungen für Igler Familien.