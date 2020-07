Ende der „Wettkampf-Quarantäne“: In der Königsdisziplin triumphierte Peer

Innsbruck – Mit der Tiroler Meisterschaft im Kleinkaliber in Innsbruck/Arzl kehrten auch die Sportschützen aus der „Wettkampf-Quarantäne“ zurück.

Dabei ging der Sieg in der Königsdisziplin (Dreistellung) an Franzisk­a Peer. Die Dame des SG Angerberg siegte vor Rebecca Köck (SG Absam) und Olivia Hofmann (SG Hötting). Bei den Herren war Andreas Thum nicht zu schlagen. Der Schütze des SG Fügenberg verwies Stefan Wadlegger (SG Absam) und Tobias Mair (SG Hochpustertal) auf die Plätze.

Zu beeindrucken wusste bei seinem Sieg bei den Jung­schützen auch Dominic Einwallner, denn dabei schoss das vielversprechende Talent des SG Scheffau 575 Ringe. Insgesamt waren in Arzl 120 Schützen am Start – die Sieger aller Klassen finden Sie in der Faktbox. (TT)