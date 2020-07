Straka dank Topfinish in Blaine in PGA-Championship-Quali

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim PGA-Tour-Turnier in Blaine im US-Bundesstaat Minnesota mit einer ausgezeichneten Schlussrunde noch ins erweiterte Spitzenfeld geschoben und sich dadurch für das PGA Championship in der nächsten Woche qualifiziert. Der Austro-Amerikaner benötigte am Sonntag auf dem Par-71-Kurs nur 63 Schläge, das beförderte ihn um 27 Plätze auf den 18. Endrang nach vorne.

Straka hatte in der Endabrechnung drei weitere Strokes Rückstand auf die Drittplatzierten. Ein noch besseres Ergebnis hatte der 27-jährige Longhitter am Donnerstag und am Samstag (70/71) vergeben. Der Abschluss mit einem Eagle, sieben Birdies bei einem Bogey war gemeinsam mit zwei weiteren Spielern aber die beste Runde des gesamten Tages.

Während Straka nach dem siebenten Turnier in Serie diese Woche pausiert, schlägt Wiesberger ab Donnerstag beim topbesetzten WGC St. Jude Invitational in Memphis ab. Schwab ist in Lake Tahoe am Start, ehe es in der Woche darauf für alle drei zum ersten Major nach der Corona-Pause geht. „Ich bin mit dieser Turnierwoche zum Teil zufrieden. Das lange Spiel war durchaus ok, das kurze Spiel, vor allem das Putting, muss ich verbessern“, bilanzierte Schwab, der vor seiner Major-Premiere steht. Für Straka ist es das zweite nach den US Open 2019.