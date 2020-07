Übergabe im Frühjahr 2021: Ein neues Zentrum für Flaurling

„Die Erneuerung von Altbeständen in Ortskernen sieht die Wohnungseigentum WE als eine der wichtigen Aufgaben und Herausforderungen der kommenden Jahre“, sagt WE-Geschäftsführer Walter Soier. Die Planung in Flaurling sei in achtsamer Weise auf den umliegenden Ortskern durchgeführt worde­n.