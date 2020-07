Unbekannte legten Feuer in Moschee im Westjordanland

Unbekannte haben palästinensischen Medienberichten zufolge in einer Moschee im Westjordanland Feuer gelegt. Teile des Gotteshauses wurden demnach bei dem Brand in der Nacht auf Montag beschädigt. An die Wände des Gebäudes in der Stadt Al-Bire nahe Ramallah wurden zudem Slogans geschmiert. Auf Hebräisch stand dort unter anderem zu lesen: „Das Land Israels ist für die Bürger Israels“.