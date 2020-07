Trumps Nationaler Sicherheitsberater Covid-positiv getestet

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Robert O‘Brien, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Weiße Haus am Montag mitteilte, fiel ein Covid-19-Test bei O‘Brien positiv aus. „Er hat milde Symptome und hat sich selbst isoliert.“ O‘Brien arbeite an einem „sicheren Ort“ außerhalb des Weißen Hauses.

Die Mitarbeiter des US-Präsidialamts werden regelmäßig auf das Coronavirus untersucht. Trump selbst wird nach eigenen Angaben täglich auf das Coronavirus getestet. Mitarbeiter, Besucher und Journalisten, die in engen Kontakt zum Präsidenten kommen, werden auch getestet. In den vergangenen Monaten hatte es mehrere positive Coronavirus-Fälle in Trumps Umfeld gegeben. So fiel im Mai bei Pences Sprecherin Katie Miller - der Ehefrau von Trumps wichtigem Berater Stephen Miller - ein Test positiv aus.