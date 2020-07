Tödliche Schüsse zwischen Armenien und Aserbaidschan

An der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan ist es erneut zu tödlichen Schüssen gekommen. Ein armenischer Soldat sei durch Schüsse eines Scharfschützen von aserbaidschanischer Seite aus getötet worden, erklärte das armenische Verteidigungsministerium am Montag. Aserbaidschan wiederum warf Armenien vor, „großkalibrige Maschinengewehre und Scharfschützen-Gewehre“ eingesetzt zu haben.

Außerdem habe Armenien eine Waffenruhe an der Grenze in den vergangenen 24 Stunden mehrfach gebrochen, hieß es aus Aserbaidschan. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Grenzgefechte zwischen der aserbaidschanischen und der armenischen Armee gegeben. Es waren die schwersten Gefechte zwischen den beiden verfeindeten Nachbarländern seit 2016. Insgesamt wurden laut offiziellen Angaben bisher mindestens 19 Menschen auf beiden Seiten getötet.