Banksy: Spende von Auktions-Einnahmen an Palästinenserspital

Der britische Künstler Banksy will die Einnahmen aus der Versteigerung eines seiner Werke an ein palästinensisches Krankenhaus spenden. Dies teilte Wissam Salsaa, ein Mitarbeiter des Künstlers in Bethlehem, am Montag der AFP mit. Das Werk mit dem Titel „Mediterranean Sea View 2017“ („Mediterraner Meeresblick 2017“) soll am Donnerstag vom Auktionshaus Sotheby‘s in London versteigert werden.