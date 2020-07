66-Jähriger nach Sturz in Traunsee ertrunken

Ein 66-jähriger Mann ist am Montag im Traunsee bei Gmunden ertrunken. Er dürfte bei Arbeiten an einer Boje von einem Beiboot ins Wasser gestürzt sein. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde seine Leiche geborgen, berichtete die Polizei. Taucher fanden den Mann am Grund des Sees, etwa 100 bis 150 Meter von der Boje entfernt.