Innsbruck – Bescheidenheit war nie seine Sache. Kanye West, einer der erfolgreichsten Rapper des letzten Jahrzehnts, Multimillionär und Ehemann von Reality-TV-Wunder Kim Kardashian, galt schon immer als Exzentriker. Bei einer Veranstaltung vor zehn Tagen im US-Bundesstaat North Carolina, bei der er sich als Präsidentschaftskandidat präsentierte, war aber mehr als Angeberei im Spiel. Er prahlte, weinte und lachte in kurzen Zeitabständen in die Kamera. Wenig später sorgte er mit Twitter-Tiraden, in der er abstruse private Dinge preisgab, für Aufregung.