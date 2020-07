Französin in Tirol von Wasserfall mitgerissen - tot

Eine 62-jährige Französin ist Montagmittag im Bereich eines Querganges des Klettersteigs Stuibenfall in Umhausen im Ötztal rund 40 Meter in den Gumpenbereich des Wasserfalls gestürzt. Die Frau wurde dann von der starken Strömung mitgerissen. Am Dienstagvormittag wurde sie in einem der Becken im unteren Bereich des Stuibenfalls tot gefunden, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF.