Richtig oder falsch? Heiße Tipps für noch heißere Tage im Faktencheck

Je höher die Anzeige am Thermometer steigt, desto träger wird so mancher Tiroler. Die Motivation reicht gerade noch aus, um am See zu liegen, kalte Getränke zu schlürfen und mit den Freunden in Bikini und Badehose zu plaudern: „Stimmt es, dass dunkle Kleidung den Körper kühlt? Und ist es mittags am heißesten?“ Die TT hat einige der gängigsten Hitzemythen gesammelt und verrät, welche davon stimmen: